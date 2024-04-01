Игрок «Барселоны» накричал на подростка, назвавшего его тупым
В соцсетях был опубликован видеоролик, в котором защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес выясняет отношения с подростком.
В соцсетях был опубликован видеоролик, в котором защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес выясняет отношения с подростком.
На видео Иньиго Мартинес выходит из своего автомобиля и кричит на подростка. Судя по всему, парень оскорбил Мартинеса, что и повлекло за собой такую реакцию игрока.
«В последний раз ты меня назвал тупым, слышишь? В последний раз ты меня оскорбил! И друга твоего это тоже касается. Я вам покажу! И не дерзи», — прокричал Мартинес.
По данным издания Sport.es, юные хулиганы, спровоцировавшие Мартинеса, — это тиктокеры, которые караулят у ворот тренировочной базы каталонского клуба в ожидании подходящего для их канала контента.
32-летний Иньиго Мартинес летом 2023 года перешел из «Атлетика» (Бильбао) в «Барселону». В сезоне-2023/24 защитник провел за клуб 19 матч. В активе Иньиго 21 игра за сборную Испании.