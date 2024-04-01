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19:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Барселоны» накричал на подростка, назвавшего его тупым

В соцсетях был опубликован видеоролик, в котором защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес выясняет отношения с подростком.

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На видео Иньиго Мартинес выходит из своего автомобиля и кричит на подростка. Судя по всему, парень оскорбил Мартинеса, что и повлекло за собой такую реакцию игрока.

«В последний раз ты меня назвал тупым, слышишь? В последний раз ты меня оскорбил! И друга твоего это тоже касается. Я вам покажу! И не дерзи», — прокричал Мартинес.

По данным издания Sport.es, юные хулиганы, спровоцировавшие Мартинеса, — это тиктокеры, которые караулят у ворот тренировочной базы каталонского клуба в ожидании подходящего для их канала контента.

32-летний Иньиго Мартинес летом 2023 года перешел из «Атлетика» (Бильбао) в «Барселону». В сезоне-2023/24 защитник провел за клуб 19 матч. В активе Иньиго 21 игра за сборную Испании.

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