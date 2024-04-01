Игрок «Барселоны» накричал на подростка, назвавшего его тупым

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456240972" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На видео Иньиго Мартинес выходит из своего автомобиля и кричит на подростка. Судя по всему, парень оскорбил Мартинеса, что и повлекло за собой такую реакцию игрока.

«В последний раз ты меня назвал тупым, слышишь? В последний раз ты меня оскорбил! И друга твоего это тоже касается. Я вам покажу! И не дерзи», — прокричал Мартинес.

По данным издания Sport.es, юные хулиганы, спровоцировавшие Мартинеса, — это тиктокеры, которые караулят у ворот тренировочной базы каталонского клуба в ожидании подходящего для их канала контента.

32-летний Иньиго Мартинес летом 2023 года перешел из «Атлетика» (Бильбао) в «Барселону». В сезоне-2023/24 защитник провел за клуб 19 матч. В активе Иньиго 21 игра за сборную Испании.