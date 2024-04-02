Криштиану Роналду признан игроком месяца в Саудовской Аравии

За минувший месяц 39-летний португалец провел три матча и забил четыре мяча — оформил хет-трик в ворота «Аль-Таи» (5:1) и стал автором единственного мяча в выездной игре с «Аль-Ахли» (1:0). Также на счету звездного форварда две результативные передачи.

Для Роналду награда лучшему игроку месяца стала уже третьей в нынешнем сезоне. На нее также претендовали полузащитник «Аль-Иттихада» Игор Каранадо, полузащитник «Аль-Ахли» Рияд Марез и нападающий «Аль-Хиляля» Малком.

Всего на счету Роналду 23 матча за «Аль-Наср» в чемпионате, в которых забил 26 мячей и сделал девять голевых передач. Он уверенно возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, на четыре мяча опережая нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича.

«Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.