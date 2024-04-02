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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
08:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Довбик повторил уникальное достижение Андрея Шевченко

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик повторил достижение соотечественника Андрея Шевченко по голам за сезон.

Жирона
БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

В матче 30-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (3:2) Довбик оформил дубль и вышел на первое место в списке бомбардиров Примеры. На его счету 16 мячей, столько же у нападающего «Реала» Джуда Беллингема, но у Довбика больше результативных передач. Благодаря этому нападающий стал первым после Андрея Шевченко украинским футболистом в истории, кому удалось забить 15+ голов в одном из топ-5 чемпионатов Европы.

Шевченко, выступавший за «Милан» в сезоне-2005/06 отличился 19 раз.

26-летний Довбик перешел в «Жирону» прошлым летом из украинского клуба «Днепр-1» за €7,8 млн. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 мяча в 30 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Жирона
3:2
Первый тайм: 1:1
Бетис
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