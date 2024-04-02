Довбик повторил уникальное достижение Андрея Шевченко

В матче 30-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (3:2) Довбик оформил дубль и вышел на первое место в списке бомбардиров Примеры. На его счету 16 мячей, столько же у нападающего «Реала» Джуда Беллингема, но у Довбика больше результативных передач. Благодаря этому нападающий стал первым после Андрея Шевченко украинским футболистом в истории, кому удалось забить 15+ голов в одном из топ-5 чемпионатов Европы.