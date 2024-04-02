Довбик повторил уникальное достижение Андрея Шевченко
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик повторил достижение соотечественника Андрея Шевченко по голам за сезон.
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик повторил достижение соотечественника Андрея Шевченко по голам за сезон.
В матче 30-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (3:2) Довбик оформил дубль и вышел на первое место в списке бомбардиров Примеры. На его счету 16 мячей, столько же у нападающего «Реала» Джуда Беллингема, но у Довбика больше результативных передач. Благодаря этому нападающий стал первым после Андрея Шевченко украинским футболистом в истории, кому удалось забить 15+ голов в одном из топ-5 чемпионатов Европы.
Шевченко, выступавший за «Милан» в сезоне-2005/06 отличился 19 раз.
26-летний Довбик перешел в «Жирону» прошлым летом из украинского клуба «Днепр-1» за €7,8 млн. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 мяча в 30 матчах.