«Интер» повторил клубный рекорд по победам в чемпионате Италии

Лидирующий в турнирной таблице Серии А «Интер» закрепил успех, набрав 79 очков. Команда Симеоне Индзаги опережает «Милан», идущий на втором месте, на 14 очков. Также благодаря победе над «Эмполи», «Интер» стал недосягаемым для «Ромы» (52 очка), идущей на пятом месте в таблице. Команда обеспечила себе место в первой четверке Серии A по итогам сезона, которое дает право выступить в основном турнире Лиги чемпионов.