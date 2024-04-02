«Интер» повторил клубный рекорд по победам в чемпионате Италии
Миланский «Интер» в матче 30-го тура Серии А обыграл «Эмполи» со счетом 2:0.
Миланский «Интер» в матче 30-го тура Серии А обыграл «Эмполи» со счетом 2:0.
«Интер» одержал 25 побед в первых 30 играх чемпионата Италии, повторив достижение сезона-2006/07. Тогда команда, которую возглавлял Роберто Манчини также выиграла 25 матчей.
Лидирующий в турнирной таблице Серии А «Интер» закрепил успех, набрав 79 очков. Команда Симеоне Индзаги опережает «Милан», идущий на втором месте, на 14 очков. Также благодаря победе над «Эмполи», «Интер» стал недосягаемым для «Ромы» (52 очка), идущей на пятом месте в таблице. Команда обеспечила себе место в первой четверке Серии A по итогам сезона, которое дает право выступить в основном турнире Лиги чемпионов.
«Эмполи» потерпел четвертое поражение подряд и опустился в «зону вылета» — на 18-е место, набрав 25 очков.