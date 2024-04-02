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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Алексей Миранчук попал в сборную тура в чемпионате Италии

В 30-м туре чемпионата Италии российский полузащитник «Аталанты» забил гол и сделал результативную передачу.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщается в официальном аккаунте Серии А в соцсетях, футболист сборной России и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в сборную лучших игроков 30-го тура.

В 30-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на выезде разгромила действующих чемпионов Италии «Наполи» со счетом 3:0. Миранчук забил гол и отдал результативную передачу.

Помимо Миранчука, в команду тура также попали Рафаэл Леау, Рубен Лофтус-Чик (оба — «Милан»), Джанлука Скамакка, Марко Карнесекки (оба — «Аталанта»), Флорьян Товен («Удинезе»), Алексис Салемакерс, Риккардо Орсолини, Хараламбос Ликояннис (все — «Болонья»), Федерико Димарко («Интер») и Адам Марушич («Лацио»).

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук принял участие в 20 матчах Серии А, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач. «Аталанта» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от занимающей 5-е место «Ромы» на 2 очка, при этом клуб из Бергамо имеет матч в запасе.

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