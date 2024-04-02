Алексей Миранчук попал в сборную тура в чемпионате Италии

Как сообщается в официальном аккаунте Серии А в соцсетях, футболист сборной России и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в сборную лучших игроков 30-го тура.

В 30-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на выезде разгромила действующих чемпионов Италии «Наполи» со счетом 3:0. Миранчук забил гол и отдал результативную передачу.

Помимо Миранчука, в команду тура также попали Рафаэл Леау, Рубен Лофтус-Чик (оба — «Милан»), Джанлука Скамакка, Марко Карнесекки (оба — «Аталанта»), Флорьян Товен («Удинезе»), Алексис Салемакерс, Риккардо Орсолини, Хараламбос Ликояннис (все — «Болонья»), Федерико Димарко («Интер») и Адам Марушич («Лацио»).