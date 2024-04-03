«Боруссия» представила форму в честь 50-летия своего стадиона
Дортмундская «Боруссия» представила специальный комплект формы в честь 50-летия стадиона «Сигнал Идуна Парк».
Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Дортмундская «Боруссия» представила специальный комплект формы в честь 50-летия стадиона «Сигнал Идуна Парк».
Дизайн формы сочетает в себе различные этапы строительства Вестфаленштадиона, который был открыт в 1974 году и сейчас носит название «Сигнал Идуна Парк». Логотипы спонсоров команды выполнены в стиле ретро. На задней стороне игровой футболки можно увидеть год «1974 — 2024».
Футболисты дортмундской «Боруссии» наденут новую форму 6 апреля в матче чемпионата Германии против «Штутгарта».
«Боруссия» занимает четвертое место в текущем сезоне Бундеслиги с 53 очками. «Штутгарт» идет на третьем месте, опережая команду из Дортмунда на четыре очка.