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14:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Боруссия» представила форму в честь 50-летия своего стадиона

Дортмундская «Боруссия» представила специальный комплект формы в честь 50-летия стадиона «Сигнал Идуна Парк».

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Дизайн формы сочетает в себе различные этапы строительства Вестфаленштадиона, который был открыт в 1974 году и сейчас носит название «Сигнал Идуна Парк». Логотипы спонсоров команды выполнены в стиле ретро. На задней стороне игровой футболки можно увидеть год «1974 — 2024».

Футболисты дортмундской «Боруссии» наденут новую форму 6 апреля в матче чемпионата Германии против «Штутгарта».

«Боруссия» занимает четвертое место в текущем сезоне Бундеслиги с 53 очками. «Штутгарт» идет на третьем месте, опережая команду из Дортмунда на четыре очка.


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