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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» обратилась в полицию из-за тиктокеров

Руководство «Барселоны» обратилось в правоохранительные органы после конфликта защитника команды Иньиго Мартинеса с одним из тиктокеров. Об этом сообщает Marca.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

После воскресной тренировки у Мартинеса возник конфликт с одним из подростков, находившихся у входа на базу и выкрикивавших оскорбления в его адрес. Футболист вышел из автомобиля и вступил с ним в словесную перепалку. Она попала на видео, которое разошлось по социальным сетям.

После инцидента каталонский клуб провел ряд консультаций с представителями полиции, так как присутствие возле клубной базы тиктокеров, провоцирующих футболистов на конфликты, является «хронической проблемой» и ставит под угрозу безопасность игроков. Теперь хранители правопорядка будут дежурить возле въезда на базу, чтобы обеспечить игрокам защиту до и после тренировочных занятий.

Отмечается, что во время тренировок у базы находятся десятки людей, которые пытаются взять у футболистов автографы с целью последующей перепродажи. Защитник «Барселоны» Жоау Канселу осенью жаловался на то, что эти люди буквально преследует его. А у нападающего Роберта Левандовски и вовсе во время раздачи автографов у клубной базы украли с руки часы стоимостью 70 тыс. евро.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от мадридского «Реала» на семь очков. Следующий матч каталонцы проведут 10 апреля — они сыграют на выезде с «ПСЖ» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

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