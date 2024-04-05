Слуцкий стартовал в Китае с пяти побед в пяти матчах

Команда Леонида Слуцкого начала новый сезон с пяти побед в пяти матчах. «Шанхай Шэньхуа» стартовал с победы в дерби над «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая, а затем поочередно в чемпионате обыграл «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0).