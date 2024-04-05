Слуцкий стартовал в Китае с пяти побед в пяти матчах
«Шанхай Шэньхуа» на выезде обыграл «Чанчунь Ятай» (2:1) в матче четвертого тура китайского Суперлиги.
«Шанхай Шэньхуа» на выезде обыграл «Чанчунь Ятай» (2:1) в матче четвертого тура китайского Суперлиги.
Победу гостям принес точный удар португальца Жоау Тейшейры на девятой добавленной минуте.
Команда Леонида Слуцкого начала новый сезон с пяти побед в пяти матчах. «Шанхай Шэньхуа» стартовал с победы в дерби над «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая, а затем поочередно в чемпионате обыграл «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0).
Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января. Вместе с ним в Китае работают бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий.
«Шанхай Шэньхуа» уверенно лидирует в турнирной таблице китайской Суперлиги, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Следующий матч команда проведет во вторник, 9 апреля, дома против клуба «Ухань Фри Таунс», который на старте сезона проиграл три из четырех матчей.