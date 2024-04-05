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19:10 (мск), источник: Sportmail.ru

В Аргентине болельщик бросил камень в голову футболисту: видео

Инцидент произошел после окончания матча группового этапа Кубка Либертадорес.

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В рамках первого тура группового этапа Кубка Либертадорес.в Аргентине состоялась игра между «Росарио Сентраль» и уругвайским «Пеньяролем». Матч завершился победой хозяев с минимальным счетом.

По окончании игры защитник уругвайской команды Максимилиано Оливера получил рассечение возле левого глаза в результате броска камня с трибун. На кадрах видно, как сначала Оливера лежит на газоне, а затем встает и пытается разобраться с болельщиками «Росарио Сентраль».

32-летнему уругвайцу оказали первую помощь в раздевалке, с глубокой раной Оливера был доставлен в больницу, где ему наложили несколько швов. Через несколько часов футболист сообщил в соцсетях, что с ним все в порядке. «Росарио Сентраль» пообещал установить личности виновных и наказать их.

В другом матче первого тура группы G, в которой играют «Росарио Сентраль» и «Пеньяроль», бразильский «Атлетико Минейро» разгромил «Каракас» из Венесуэлы со счетом 4:1.

«Пеньяроль» — 53-кратный чемпион Уругвая и пятикратный обладатель Кубка Либертадорес. «Росарио Сентраль» ни разу не побеждал в самом престижном клубном турнире Южной Америки и лишь 4 раза в своей истории побеждал в чемпионате Аргентины.

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