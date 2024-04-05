В Аргентине болельщик бросил камень в голову футболисту: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241037" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках первого тура группового этапа Кубка Либертадорес.в Аргентине состоялась игра между «Росарио Сентраль» и уругвайским «Пеньяролем». Матч завершился победой хозяев с минимальным счетом.

По окончании игры защитник уругвайской команды Максимилиано Оливера получил рассечение возле левого глаза в результате броска камня с трибун. На кадрах видно, как сначала Оливера лежит на газоне, а затем встает и пытается разобраться с болельщиками «Росарио Сентраль».

32-летнему уругвайцу оказали первую помощь в раздевалке, с глубокой раной Оливера был доставлен в больницу, где ему наложили несколько швов. Через несколько часов футболист сообщил в соцсетях, что с ним все в порядке. «Росарио Сентраль» пообещал установить личности виновных и наказать их.

В другом матче первого тура группы G, в которой играют «Росарио Сентраль» и «Пеньяроль», бразильский «Атлетико Минейро» разгромил «Каракас» из Венесуэлы со счетом 4:1.