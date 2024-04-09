«Интер» обыграл «Удинезе» благодаря голу на 95-й минуте

Счет в матче на исходе первого тайма открыл полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич. На 55-й минуте равенство в счете восстановил Хакан Чалханоглу, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Победный мяч был забит на пятой добавленной минуте — Лаутаро Мартинес дальним ударом потряс штангу ворот «Удинезе», после чего на добивании удачно сыграл вышедший на замену Давиде Фраттези.