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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
08:12 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер» обыграл «Удинезе» благодаря голу на 95-й минуте

Миланский «Интер» на выезде одержал волевую победу над «Удинезе» (2:1) в заключительном матче 31-го тура Серии А.

Удинезе
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Интер"

Счет в матче на исходе первого тайма открыл полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич. На 55-й минуте равенство в счете восстановил Хакан Чалханоглу, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Победный мяч был забит на пятой добавленной минуте — Лаутаро Мартинес дальним ударом потряс штангу ворот «Удинезе», после чего на добивании удачно сыграл вышедший на замену Давиде Фраттези.

«Интер» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 25 матчей. Подопечные Симоне Индзаги одержали на этом отрезке 21 победу и четыре раза сыграли вничью. «Нерадзурри» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая «Милан» на 14 очков, а «Ювентус» — на 20.

Следующий матч «Интер» проведет в воскресенье, 14 апреля, дома против «Кальяри».

Удинезе
1:2
Первый тайм: 1:0
Интер
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