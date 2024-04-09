«Интер» обыграл «Удинезе» благодаря голу на 95-й минуте
Миланский «Интер» на выезде одержал волевую победу над «Удинезе» (2:1) в заключительном матче 31-го тура Серии А.
Миланский «Интер» на выезде одержал волевую победу над «Удинезе» (2:1) в заключительном матче 31-го тура Серии А.
Счет в матче на исходе первого тайма открыл полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич. На 55-й минуте равенство в счете восстановил Хакан Чалханоглу, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Победный мяч был забит на пятой добавленной минуте — Лаутаро Мартинес дальним ударом потряс штангу ворот «Удинезе», после чего на добивании удачно сыграл вышедший на замену Давиде Фраттези.
«Интер» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 25 матчей. Подопечные Симоне Индзаги одержали на этом отрезке 21 победу и четыре раза сыграли вничью. «Нерадзурри» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая «Милан» на 14 очков, а «Ювентус» — на 20.
Следующий матч «Интер» проведет в воскресенье, 14 апреля, дома против «Кальяри».