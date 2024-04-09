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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» определился со следующим главным тренером

Руководство «Ювентуса» достигло принципиального соглашения с главным тренером «Болоньи» Тьяго Моттой о том, что он возглавит туринцев в следующем сезоне. Об этом сообщает Calciomercato.

Ювентус
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, 41-летний специалист сменит на посту главного тренера Массимилиано Аллегри, который летом покинет туринский клуб. На Мотту также претендовали «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Тиагу Мотта известен по выступлениям за «Барселону», «Интер» и «Пари Сен-Жермен». В 2018 году он закончил игровую карьеру и начал тренировать юношескую команду парижан. Позже он работал главным тренером в «Дженоа» и «Специи».

В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью». Под его руководством в прошлом сезоне клуб занял девятое место в Серии А. В этом сезоне «Болонья» идет на четвертой строчке и впервые в своей истории может попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

«Ювентус» занимает третье место в Серии А. Туринцы на шесть очков отстают от идущего вторым «Милана» и на четыре опережают «Болонью».

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