«Ювентус» определился со следующим главным тренером

По информации источника, 41-летний специалист сменит на посту главного тренера Массимилиано Аллегри, который летом покинет туринский клуб. На Мотту также претендовали «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Тиагу Мотта известен по выступлениям за «Барселону», «Интер» и «Пари Сен-Жермен». В 2018 году он закончил игровую карьеру и начал тренировать юношескую команду парижан. Позже он работал главным тренером в «Дженоа» и «Специи».

В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью». Под его руководством в прошлом сезоне клуб занял девятое место в Серии А. В этом сезоне «Болонья» идет на четвертой строчке и впервые в своей истории может попасть в групповой этап Лиги чемпионов.