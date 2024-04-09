Клуб Слуцкого выиграл пятый матч подряд в чемпионате Китая

Источник: Соцсети

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, со счетом 4:1 обыграл «Ухань Фри Таунс» в матче пятого тура чемпионата Китая по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Андре Луис (25-я минута), Се Пэнфэй (44), Тяньи Гао (63) и Жоау Тейшейра (67). У проигравших отличился Цзян Чжипэн (54).

Как сообщает Opta, «Шанхай» впервые в истории выиграл пять матчей из пяти на старте чемпионата Китая: у «Шеньхуа» 15 очков в таблице и разница мячей 13:2. В среднем команда Слуцкого наносит по 20 ударов за матч. В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 13 апреля примет «Бэйцзин Гоань».

27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении россиянин на пост главного тренера команды. До того последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год. 52-летний Леонид Слуцкий ранее тренировал такие клубы как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и «Витесс» из Нидерландов. С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России.