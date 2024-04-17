«Аль-Наср» не смог оспорить дисквалификацию Роналду
Федерация футбола Саудовской Аравии оставила в силе двухматчевую дисквалификацию форварда «Аль‑Насра» Криштиану Роналду за удар соперника, сообщает Mundo Deportivo.
Федерация футбола Саудовской Аравии оставила в силе двухматчевую дисквалификацию форварда «Аль‑Насра» Криштиану Роналду за удар соперника, сообщает Mundo Deportivo.
Роналду был удален в полуфинальном матче за Суперкубок Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем», который завершился со счетом 1:2. На 86-й минуте матча нападающий «Аль-Насра» получил красную карточку за толчок локтем в лицо соперника. После удаления Роналду замахнулся на арбитра, а затем аплодируя покинул поле.
Кроме дисквалификации на два матча, футболиста оштрафовали на €5,5 тыс.
Это первое удаление Роналду с момента его перехода в «Аль-Наср». 39-летний нападающий провел за саудовский клуб 56 матчей, в которых забил 50 мячей и сделал 14 результативных передач.
«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.
«Аль-Хиляль» стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии. В финале команда обыграла «Аль-Иттихад» со счетом 4:1. В этой встрече экс-игрок «Зенита» Малком оформил дубль. «Аль-Хиляль» в четвертый раз выиграл этот трофей, что является лучшим результатом турнира. Кроме того, «Аль-Хиляль» одержал 34-ю победу подряд во всех официальных матчах сезона и продлил беспроигрышную серию до 42 матчей.