«Аль-Наср» не смог оспорить дисквалификацию Роналду

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=37b543a741135825&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241178" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду был удален в полуфинальном матче за Суперкубок Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем», который завершился со счетом 1:2. На 86-й минуте матча нападающий «Аль-Насра» получил красную карточку за толчок локтем в лицо соперника. После удаления Роналду замахнулся на арбитра, а затем аплодируя покинул поле.

Кроме дисквалификации на два матча, футболиста оштрафовали на €5,5 тыс.

Это первое удаление Роналду с момента его перехода в «Аль-Наср». 39-летний нападающий провел за саудовский клуб 56 матчей, в которых забил 50 мячей и сделал 14 результативных передач.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.