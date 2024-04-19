С экс-клуба Леонида Слуцкого сняли 18 очков в чемпионате

Источник: Соцсети

Как сообщается на официальном сайте, независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) оштрафовал на 18 очков «Витесс».

«Витесс» был наказан за многократное невыполнение требований лицензионных правил. Клуб, имея в активе минус один балл, располагается на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Витесс» на своем официальном сайте объявил, что не станет подавать апелляцию. По словам временного директора футбольного клуба Эдвина Рейнтьеса, взамен «Витесс» получит шанс сохранить лицензию. Ранее сообщалось, что «Витесс» рискует не получить лицензию на следующий сезон и прекратить существование.

Лучший результат клуба из Арнема в истории — третье место в национальном чемпионате в сезоне-1997/98. «Витесс» также завоевал Кубок Нидерландов в сезоне-2016/17.