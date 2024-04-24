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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший директор «Локомотива» подтвердил интерес от «Баварии»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что «Бавария» связывалась с ним по поводу возможного сотрудничества. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Бавария
Австрия
ЛокомотивЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что 65-летний специалист может оформить соглашение с мюнхенским клубом до конца текущей недели.

— «Бавария» связалась со мной, и я проинформировал об этом Австрийскую федерацию футбола. В данный момент я сосредоточен на сборной Австрии и предстоящем Евро-2024. Если «Бавария» скажет мне, что хочет меня увидеть у себя, я должен буду хорошенько подумать, — сказал Рангник.

Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании сезона. Вместе с ним мюнхенцы впервые с 2013 года упустили чемпионский титул в Германии.

В июле 2021 года Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива». В ноябре того же года он покинул московский клуб и стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Рангник возглавил сборную Австрии летом 2022 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 12 побед при трех ничьих и пяти поражениях. Его контракт с Австрийской федерацией футбола действует до лета 2026 года.

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