В «Барселоне» подтвердили, что Хави останется главным тренером
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта официально подтвердил, что главный тренер команды Хави не покинет каталонский клуб этим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта официально подтвердил, что главный тренер команды Хави не покинет каталонский клуб этим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Сегодня днем состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Лапорта, Хави и спортивный директор клуба Деку. На ней было объявлено о решении 44-летнего специалиста продолжить тренировать «Барселону».
«Я рад сообщить, что Хави продолжит работать в должности главного тренера “Барселоны”. Ранее он сделал несколько заявлений, в которых сказал, что подумывает об уходе, но вчера у меня была возможность поговорить с ним, и он наделил меня уверенностью в том, что сохраняет желание продолжать развивать наш проект», — сказал Лапорта.
В конце января после домашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави сделал заявление об уходе из команды по окончании сезона. После этого сине-гранатовые выдали беспроигрышную серию из 13 матчей во всех турнирах.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на 11 очков. Следующий матч каталонцы проведут 29 апреля дома против «Валенсии».