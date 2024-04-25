В «Барселоне» подтвердили, что Хави останется главным тренером

Сегодня днем состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Лапорта, Хави и спортивный директор клуба Деку. На ней было объявлено о решении 44-летнего специалиста продолжить тренировать «Барселону».

«Я рад сообщить, что Хави продолжит работать в должности главного тренера “Барселоны”. Ранее он сделал несколько заявлений, в которых сказал, что подумывает об уходе, но вчера у меня была возможность поговорить с ним, и он наделил меня уверенностью в том, что сохраняет желание продолжать развивать наш проект», — сказал Лапорта.

В конце января после домашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави сделал заявление об уходе из команды по окончании сезона. После этого сине-гранатовые выдали беспроигрышную серию из 13 матчей во всех турнирах.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на 11 очков. Следующий матч каталонцы проведут 29 апреля дома против «Валенсии».