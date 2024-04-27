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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Кейн получит бонус в размере €250 тыс за результативность

Нападающий «Баварии» Харри Кейн получит бонус в размере €250 тысяч за результативность в текущем сезоне, сообщает Bild.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, в контракте английского нападающего есть пункт, по которому ему будет выплачена указанная сумма в том случае, если Кейн сделает более 40 результативных действий во всех турнирах за сезон. На текущий момент футболист принял участие в 41 матче во всех турнирах за «Баварию», в которых забил 40 голов и сделал 13 результативных передач.

Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года, его контракт рассчитан на четыре года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в размере € 110 млн.

17 апреля «Бавария» вышла в ½ финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч «Арсенал». За выход в финал турнира команда Томаса Тухеля поборется в мадридским «Реалом». Первая игра пройдет 30 апреля, ответная — 8 мая.

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Ранее «Бавария» объявила об уходе Тухеля с должности по окончании сезона. Стороны приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества ближайшим летом. Контракт 50-летнего специалиста был рассчитан до июня 2025 года. Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года.

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