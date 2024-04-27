СМИ: Кейн получит бонус в размере €250 тыс за результативность

По информации источника, в контракте английского нападающего есть пункт, по которому ему будет выплачена указанная сумма в том случае, если Кейн сделает более 40 результативных действий во всех турнирах за сезон. На текущий момент футболист принял участие в 41 матче во всех турнирах за «Баварию», в которых забил 40 голов и сделал 13 результативных передач.

Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года, его контракт рассчитан на четыре года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в размере € 110 млн.

17 апреля «Бавария» вышла в ½ финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч «Арсенал». За выход в финал турнира команда Томаса Тухеля поборется в мадридским «Реалом». Первая игра пройдет 30 апреля, ответная — 8 мая.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Бавария» объявила об уходе Тухеля с должности по окончании сезона. Стороны приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества ближайшим летом. Контракт 50-летнего специалиста был рассчитан до июня 2025 года. Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.