Смертин рассказал, как в «Бордо» его называли сумасшедшим русским
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями от французского этапа своей карьеры.
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями от французского этапа своей карьеры.
48-летний Алексей Смертин рассказал, чему ему пришлось учится во Франции.
«Во Франции мне пришлось заново учиться футболу, можно сказать, становиться командным игроком. Это позволительно в “Локомотиве” у Дроздова брать мяч и бежать, за наших забивать. Это одно. А когда я начал так бегать на тренировке в “Бордо”, Дюгарри сказал тренеру: “Слушай, ты успокой этого сумасшедшего русского, он бегает, как недорезанная собака, по всему полю”. Я понял, есть функционал, в рамках этой команды ты должен отвечать за свой сегмент», — приводит слова Смертина «Комсомольская правда».
Смертин выступал в составе «Бордо» с 2000 по 2003 год. За этот период он принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Экс-нападающий Кристоф Дюгарри — чемпион мира и Европы в составе сборной Франции. Он являлся игроком «Бордо» с 1990 по 1996 год, с 2000 по 2003 год.
Помимо «Бордо», Смертин играл за такие клубы как «Динамо» (Барнаул), «Заря» (Ленинск-Кунецкий), «Уралан», «Локомотив», «Челси», «Портсмут», «Чарльтон», «Фулхэм» и московское «Динамо». На счету Смертина 55 матчей за сборную России.