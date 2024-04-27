Смертин рассказал, как в «Бордо» его называли сумасшедшим русским

48-летний Алексей Смертин рассказал, чему ему пришлось учится во Франции.

«Во Франции мне пришлось заново учиться футболу, можно сказать, становиться командным игроком. Это позволительно в “Локомотиве” у Дроздова брать мяч и бежать, за наших забивать. Это одно. А когда я начал так бегать на тренировке в “Бордо”, Дюгарри сказал тренеру: “Слушай, ты успокой этого сумасшедшего русского, он бегает, как недорезанная собака, по всему полю”. Я понял, есть функционал, в рамках этой команды ты должен отвечать за свой сегмент», — приводит слова Смертина «Комсомольская правда».

Смертин выступал в составе «Бордо» с 2000 по 2003 год. За этот период он принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Экс-нападающий Кристоф Дюгарри — чемпион мира и Европы в составе сборной Франции. Он являлся игроком «Бордо» с 1990 по 1996 год, с 2000 по 2003 год.

Помимо «Бордо», Смертин играл за такие клубы как «Динамо» (Барнаул), «Заря» (Ленинск-Кунецкий), «Уралан», «Локомотив», «Челси», «Портсмут», «Чарльтон», «Фулхэм» и московское «Динамо». На счету Смертина 55 матчей за сборную России.