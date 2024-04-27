Клуб Слуцкого спасся от поражения, забив гол на 90-й минуте

Источник: Соцсети

В матче 8-го тура чемпионата Китая «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа» сыграли вничью со счетом 1:1.

На 59-й минуте встречи счет открыл нападающий хозяев Густаво Энрике. На 90-й минуте полузащитник Жоау Карлуш Тейшейра спас «Шанхай Шэньхуа» от первого поражения в китайском чемпионате.

После восьми туров «Шанхай Шэньхуа» с 20 очками лидирует в турнирной таблице китайской Суперлиги, опережая ближайшего преследователя «Чэнду» на два очка. «Шанхай Порт» набрал 15 очков и располагается на третьей строчке, имея одну игру в запасе.

27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении россиянина на пост главного тренера команды. До того последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год. 52-летний Слуцкий ранее тренировал такие клубы как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и «Витесс» из Нидерландов. С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России.