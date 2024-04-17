В «Локомотиве» хотят избавиться от Дзюбы по окончании сезона
Московский «Локомотив» планирует избавиться от нападающего Артема Дзюбы по окончании сезона, сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
Московский «Локомотив» планирует избавиться от нападающего Артема Дзюбы по окончании сезона, сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
По информации источника, руководство «железнодорожников» хочет, чтобы 35-летний форвард покинул клуб летом. Отмечается, что из-за разногласий вокруг Дзюбы тренер нападающих Виктор Кимов также уйдет из команды.
Как сообщает Иван Карпов, главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поговорил с Дзюбой и объяснил, что-то не ставит его в состав не потому, что не хочет видеть футболиста, а потому, что он не в форме. При этом в соглашении нападающего есть условие автоматического продления, для которого необходимо сделать 10 результативных действий. В текущем сезоне Дзюба провел 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 2,8 млн.
Ранее в СМИ сообщали, что Дзюба хочет перейти в «Шанхай Шэньхуа», где главным тренером работает Леонид Слуцкий.
Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
В субботу, 20 апреля, в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» на выезде сыграет с «Рубином». «Железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками.