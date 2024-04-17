В «Локомотиве» хотят избавиться от Дзюбы по окончании сезона

Как сообщает Иван Карпов, главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поговорил с Дзюбой и объяснил, что-то не ставит его в состав не потому, что не хочет видеть футболиста, а потому, что он не в форме. При этом в соглашении нападающего есть условие автоматического продления, для которого необходимо сделать 10 результативных действий. В текущем сезоне Дзюба провел 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 2,8 млн.