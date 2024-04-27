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18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Салах — о споре с Клоппом: Если скажу, то будет пламя

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о причине конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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У нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха случился конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом в ходе матча 35-го тура Английской Премьер-лиги против «Вест Хэма» (2:2). 31-летний египтянин вышел на замену на 79-й минуте. Перед появлением на поле он вступил в перепалку с Клоппом. Футболиста пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу, которые также выходили на замену.

«Если скажу, то будет пламя», — цитирует нападающего журналист Джеймс Пирс.

«Красные» с 75 очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Арсенала» на два очка, у которого на одну игру меньше. Идущий на второй строчке «Манчестер Сити» имеет в активе 76 очков и две игры в запасе.

В январе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона. Немец возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок английской лиги, а также выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Ливерпуля» рассматривает главного тренера «Фейенорда» Арне Слота в качестве основного кандидата на пост главного тренера клуба.

Вест Хэм
2:2
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
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