Салах — о споре с Клоппом: Если скажу, то будет пламя
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о причине конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о причине конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.
У нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха случился конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом в ходе матча 35-го тура Английской Премьер-лиги против «Вест Хэма» (2:2). 31-летний египтянин вышел на замену на 79-й минуте. Перед появлением на поле он вступил в перепалку с Клоппом. Футболиста пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу, которые также выходили на замену.
«Если скажу, то будет пламя», — цитирует нападающего журналист Джеймс Пирс.
«Красные» с 75 очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Арсенала» на два очка, у которого на одну игру меньше. Идущий на второй строчке «Манчестер Сити» имеет в активе 76 очков и две игры в запасе.
В январе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона. Немец возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок английской лиги, а также выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.
Ранее СМИ сообщали, что руководство «Ливерпуля» рассматривает главного тренера «Фейенорда» Арне Слота в качестве основного кандидата на пост главного тренера клуба.