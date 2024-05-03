«Жироне» грозит вылет в Сегунду из-за трансфера Довбика

Довбик перешел в «Жирону» прошлым летом из украинского клуба «Днепр-1» за 7,8 млн евро. Адвокат Евгений Кузьмин обвинил клубы в финансовых нарушениях с целью уклонения от уплаты налогов на Украине. По его информации, оплата трансфера в обход установленных правил была проведена на зарубежные счета.

Кузьмин сообщил, что собирается подать официальную жалобу по этому поводу в УЕФА. Если финансовые нарушения будут доказаны, то против «Жироны» могут быть применены санкции вплоть до исключения из Ла Лиги и Лиги чемпионов, где испанский клуб может дебютировать в следующем сезоне.

«Жирона» отвергает все обвинения и уверена, что ситуация с трансфером Довбика не обернется для клуба суровым наказанием.

Нынешний сезон стал для «Жироны» самым успешным за всю ее 94-летнюю историю. Клуб из Каталонии занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 13 очков.

Довбик является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. 26-летний нападающий сборной Украины провел в Ла Лиге 31 матч и забил 19 мячей.