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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Тибо Куртуа вошел в заявку «Реала» на матч Ла Лиги с «Кадисом»

Из-за травмы колена один из лучших вратарей мира еще не играл в нынешнем сезоне.

Реал
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщается на сайте мадридского клуба, бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа включен в заявку команды на матч 34‑го тура чемпионата Испании против «Кадиса».

В августе 2023 года Куртуа на тренировке получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, в марте у 31‑летнего бельгийца был диагностирован разрыв мениска.

«С Куртуа все хорошо, он сыграет завтра. После столь долгого перерыва это отличная новость, что он возвращается, то же самое касается и Милитао. Будет ли Куртуа готов к финалу Лиги чемпионов? Пока что для нас финал в среду, против “Баварии”, и его сыграет Лунин. А дальше посмотрим», — сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс‑конференции.

Матч «Реал» — «Кадис» состоится в субботу, 4 мая, в Мадриде, «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. За пять туров до окончания турнира отрыв от занимающей второе место «Барселоны» составляет 11 очков.

Тибо Куртуа — воспитанник «Генка». Ранее футболист выступал за «Челси» и «Атлетико». В «Реал» бельгиец перешел в 2018 году. С мадридским клубом голкипер одержал победу в Лиге чемпионов, дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, также стал обладателем Кубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. Контракт Куртуа с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 30 миллионов евро.

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