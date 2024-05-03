СМИ: «Бавария» и «МЮ» могут обменяться тренерами

Как сообщает источник, в свою очередь «Манчестер Юнайтед» интересуется Томасом Тухелем, который в конце текущего сезона покинет «Баварию». Тухель положительно относится к возможности поработать в английском клубе. Отмечается, что тренер «Баварии» не приступит к переговорам, пока не будет сыгран ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом». Он пройдет в Мадриде, 8 мая.

В феврале было официально объявлено, что Тухель покинет «Баварию» ближайшим летом. Соглашение с 50-летним специалистом было рассчитано до лета 2025 года. Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Вместе с ним мюнхенцы впервые с 2013 года упустили чемпионский титул в Германии. Леверкузенский «Байер» досрочно стал чемпионом Бундеслиги впервые в истории.

Ранее «Баварию» отказался возглавить главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник. Клуб не смог договориться с третьим по счету тренером. Ранее мюнхенцы получили отказ от главного тренера «Байера» Хаби Алонсо и главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана.