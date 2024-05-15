Дэвид Бекхэм показал, как за ним гоняются цыпочки: видео
Экс-игрок «МЮ», «Реала» и сборной Англии поделился видеороликом из своего курятника.
Экс-игрок «МЮ», «Реала» и сборной Англии поделился видеороликом из своего курятника.
В декабре 2023 года Виктория Бекхэм подарила своему мужу на Рождество курятник, внутри которого живут несколько куриц и один петух. Бывшая участница Spice Girls опубликовала в соцсетях видео, где Дэвид в рождественской шапке кормит своих новых пернатых питомцев. За сутки видео набрало более 500 тысяч лайков.
В новом видео Дэвид Бекхэм похвастался в социальных сетях своим огородом и курицами, которые радостно бегают по участку.
«Я пришел, чтобы проверить, есть ли яйца, потому что до этого их не было. Поэтому я вернулся, и давайте посмотрим», — написал Бекхэм своим подписчикам.
Дэвиду Бекхэму 2 мая исполнилось 49 лет. Он закончил игровую карьеру в 2013 году. Помимо «Манчестер Юнайтед», Бекхэм выступал за такие клубы как «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент он является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», в котором выступает чемпион мира и обладатель восьми «Золотых мячей» Лионель Месси.