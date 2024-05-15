Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Кадис
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Все события
17:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Дэвид Бекхэм показал, как за ним гоняются цыпочки: видео

Экс-игрок «МЮ», «Реала» и сборной Англии поделился видеороликом из своего курятника.

В декабре 2023 года Виктория Бекхэм подарила своему мужу на Рождество курятник, внутри которого живут несколько куриц и один петух. Бывшая участница Spice Girls опубликовала в соцсетях видео, где Дэвид в рождественской шапке кормит своих новых пернатых питомцев. За сутки видео набрало более 500 тысяч лайков.

В новом видео Дэвид Бекхэм похвастался в социальных сетях своим огородом и курицами, которые радостно бегают по участку.

«Я пришел, чтобы проверить, есть ли яйца, потому что до этого их не было. Поэтому я вернулся, и давайте посмотрим», — написал Бекхэм своим подписчикам.

Дэвиду Бекхэму 2 мая исполнилось 49 лет. Он закончил игровую карьеру в 2013 году. Помимо «Манчестер Юнайтед», Бекхэм выступал за такие клубы как «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент он является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», в котором выступает чемпион мира и обладатель восьми «Золотых мячей» Лионель Месси.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь