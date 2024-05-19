Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лутон Таун
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20:00
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:00
Кадис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:00
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Альмерия
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:00
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:00
Гавр
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Брест
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
14:15
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
Все события
18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Галатасарай» — «Фенербахче»: смотри матч в прямом эфире

В центральном матче 37-го тура турецкой Суперлиги сойдутся два лидера турнирной таблицы.

Фенербахче
Галатасарай

За два тура до конца сезона только «Галатасарай» и «Фенербахче» остаются в чемпионской гонке. В случае победы в сегодняшнем матче «Галатасарай» гарантирует себе титул. Удастся ли это команде Окана Бурука? Смотрите матч в прямом эфире во ВКонтакте и на Спорте Mail.Ru. Начало встречи — 19:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь