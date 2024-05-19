«Галатасарай» — «Фенербахче»: смотри матч в прямом эфире

За два тура до конца сезона только «Галатасарай» и «Фенербахче» остаются в чемпионской гонке. В случае победы в сегодняшнем матче «Галатасарай» гарантирует себе титул. Удастся ли это команде Окана Бурука? Смотрите матч в прямом эфире во ВКонтакте и на Спорте Mail.Ru. Начало встречи — 19:00 мск.