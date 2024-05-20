«Гавр» с Кузяевым сохранил прописку в Лиге 1
«Гавр» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Франции, несмотря на домашнее поражение от «Марселя» (1:2) в заключительном 34-м туре Лиги 1.
«Гавр» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Франции, несмотря на домашнее поражение от «Марселя» (1:2) в заключительном 34-м туре Лиги 1.
У гостей забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (64') и Микаэль Мурильо (77'). У хозяев с пенальти забил Мохамед Байо (90+7').
Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 85-й минуте.
«Гавр» завершил сезон на 15-м месте и сохранил прописку в Лиге 1. Элитный дивизион покидают «Клермон» и «Лорьян», а «Метц» сыграет в стыковых матчах. Право сыграть в Лиге 1 в следующем сезоне завоевали «Осер» и «Анже».
Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» в качестве свободного агента. В этом сезоне 31-летний россиянин провел за французский клуб 33 матча, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи. Действующий контракт Кузяева с «Гавром» будет действовать еще один сезон.