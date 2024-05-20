«Гавр» с Кузяевым сохранил прописку в Лиге 1

Источник: ФК «Гавр»

У гостей забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (64') и Микаэль Мурильо (77'). У хозяев с пенальти забил Мохамед Байо (90+7').

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 85-й минуте.

«Гавр» завершил сезон на 15-м месте и сохранил прописку в Лиге 1. Элитный дивизион покидают «Клермон» и «Лорьян», а «Метц» сыграет в стыковых матчах. Право сыграть в Лиге 1 в следующем сезоне завоевали «Осер» и «Анже».