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08:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Гавр» с Кузяевым сохранил прописку в Лиге 1

«Гавр» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Франции, несмотря на домашнее поражение от «Марселя» (1:2) в заключительном 34-м туре Лиги 1.

ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: ФК «Гавр»

У гостей забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (64') и Микаэль Мурильо (77'). У хозяев с пенальти забил Мохамед Байо (90+7').

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 85-й минуте.

«Гавр» завершил сезон на 15-м месте и сохранил прописку в Лиге 1. Элитный дивизион покидают «Клермон» и «Лорьян», а «Метц» сыграет в стыковых матчах. Право сыграть в Лиге 1 в следующем сезоне завоевали «Осер» и «Анже».

Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» в качестве свободного агента. В этом сезоне 31-летний россиянин провел за французский клуб 33 матча, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи. Действующий контракт Кузяева с «Гавром» будет действовать еще один сезон.

Гавр
1:2
Первый тайм: 0:0
Марсель
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