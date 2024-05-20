Футболисты «Марселя» подверглись вооруженному нападению

Инцидент произошел в понедельник рано утром, когда футболисты вернулись на базу после выездной игры против «Гавра» (2:1). Онана и Мумбанья собирались забрать с парковки свои автомобили, когда на них произошло нападение. Игрокам «Марселя» удалось уйти от преследователей, однако те открыли по машинам огонь и оставили в них несколько пулевых отверстий.

Мумбанья и Онана не пострадали, однако пребывают в шоковом состоянии. В момент нападения базу покидал защитник «Марселя» Бамо Мейте, однако преступники не стали на него нападать. Полиция Марселя продолжает поиск преступников, которым удалось скрыться с места происшествия.

Онана перешел в «Марсель» зимой из «Бешкикташа» на правах аренды. На его счету 14 матчей за «провонсальцев», в которых он забил один мяч.

Мумбанья также пополнил состав «Марселя» минувшей зимой, перейдя из норвежского «Буде-Глимта». Он провел за клуб 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Оба игрока выступают за сборную Камеруна и суммарно провели за национальную команду 16 матчей.

«Марсель» завершил чемпионат Франции на восьмом месте и впервые с 2020 года не сыграет в еврокубках.