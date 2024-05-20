Флориан Вирц признан лучшим игроком сезона в чемпионате Германии

В прошедшем сезоне 21-летний Вирц провел 32 матча в чемпионате Германии, в которых отметился 11 голами и 12 результативными передачами. Вирц был признан лучшим игроком месяца в октябре, декабре и феврале. Действующий контракт футболиста с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника в € 110 млн.

«Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу, команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения. В заключительном туре «Байер» на домашнем поле обыграл «Аугсбург» со счетом 2:1. Леверкузенцы в 34 турах чемпионата Германии одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью, набрав 90 очков. Клуб продлил беспроигрышную серию до 51 матча во всех турнирах. Последнее поражение «Байер» потерпел в заключительной игре прошлого национального первенства, уступив на выезде «Бохуму» со счетом 0:3.

В нынешнем сезоне «Байеру» предстоит провести еще два финала — 22 мая команда проведет решающий матч в Лиге Европы против итальянской «Аталанты» в Дублине, 25 мая — с «Кайзерслаутерном» в Кубке Германии.