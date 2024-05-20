Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
Ленинградец
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
Волгарь
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
Акрон
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Тюмень
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Верона
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Ювентус
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Алания
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
18.05
Боруссия Д
Дармштадт
18.05
Штутгарт
Боруссия М
18.05
Хоффенхайм
Бавария
18.05
Байер
Аугсбург
18.05
Вердер
Бохум
18.05
Унион Б
Фрайбург
18.05
Хайденхайм
Кельн
18.05
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
18:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Флориан Вирц признан лучшим игроком сезона в чемпионате Германии

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком сезона-2023/24 в Бундеслиге, сообщается на сайте турнира.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

В прошедшем сезоне 21-летний Вирц провел 32 матча в чемпионате Германии, в которых отметился 11 голами и 12 результативными передачами. Вирц был признан лучшим игроком месяца в октябре, декабре и феврале. Действующий контракт футболиста с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника в € 110 млн.

«Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу, команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения. В заключительном туре «Байер» на домашнем поле обыграл «Аугсбург» со счетом 2:1. Леверкузенцы в 34 турах чемпионата Германии одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью, набрав 90 очков. Клуб продлил беспроигрышную серию до 51 матча во всех турнирах. Последнее поражение «Байер» потерпел в заключительной игре прошлого национального первенства, уступив на выезде «Бохуму» со счетом 0:3.

В нынешнем сезоне «Байеру» предстоит провести еще два финала — 22 мая команда проведет решающий матч в Лиге Европы против итальянской «Аталанты» в Дублине, 25 мая — с «Кайзерслаутерном» в Кубке Германии.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь