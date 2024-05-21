Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Футбол. Первая лига
20.05
Сокол
Волгарь
Футбол. Первая лига
20.05
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
20.05
Торпедо
Шинник
Футбол. Зарубежный
20.05
Салернитана
Верона
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Лутон Таун
Фулхэм
19.05
Кристал Пэлас
Астон Вилла
19.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19.05
Челси
Борнмут
19.05
Бернли
Ноттингем Форест
19.05
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
19.05
Арсенал
Эвертон
19.05
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп станцевал на прощальной вечеринке «Ливерпуля»: видео

Английский клуб устроил вечеринку в честь ухода Юргена Клоппа.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь

Как сообщает Goal. футболисты и тренерский штаб «Ливерпуля» после матча 38-го тура Английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» отпраздновали окончание сезона-2023/2024, устроив прощальную вечеринку для своего главного тренера Юргена Клоппа.

56-летний немец поднялся на сцену, на которой выступал экс-игрок «Ливерпуля» Джон Барнс, и станцевал на ней.

«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей, уступив победившему в турнире «Манчестер Сити» девять очков.

В конце января 2024 года Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона. Юрген Клопп возглавлял мерсисайдцев с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА. «Ливерпуль» объявил, что с нового сезона главным тренером клуба станет экс-наставник «Фейенорда» Арне Слот.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь