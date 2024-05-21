Клопп станцевал на прощальной вечеринке «Ливерпуля»: видео

Как сообщает Goal. футболисты и тренерский штаб «Ливерпуля» после матча 38-го тура Английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» отпраздновали окончание сезона-2023/2024, устроив прощальную вечеринку для своего главного тренера Юргена Клоппа.

56-летний немец поднялся на сцену, на которой выступал экс-игрок «Ливерпуля» Джон Барнс, и станцевал на ней.

«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей, уступив победившему в турнире «Манчестер Сити» девять очков.