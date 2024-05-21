Клопп станцевал на прощальной вечеринке «Ливерпуля»: видео
Английский клуб устроил вечеринку в честь ухода Юргена Клоппа.
Английский клуб устроил вечеринку в честь ухода Юргена Клоппа.
Как сообщает Goal. футболисты и тренерский штаб «Ливерпуля» после матча 38-го тура Английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» отпраздновали окончание сезона-2023/2024, устроив прощальную вечеринку для своего главного тренера Юргена Клоппа.
56-летний немец поднялся на сцену, на которой выступал экс-игрок «Ливерпуля» Джон Барнс, и станцевал на ней.
«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей, уступив победившему в турнире «Манчестер Сити» девять очков.
В конце января 2024 года Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона. Юрген Клопп возглавлял мерсисайдцев с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА. «Ливерпуль» объявил, что с нового сезона главным тренером клуба станет экс-наставник «Фейенорда» Арне Слот.