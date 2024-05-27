Вратарь «ПСЖ» покинет клуб в случае перехода Матвея Сафонова
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенас покинет клуб в случае перехода Матвея Сафонова из «Краснодара». Об этом сообщает L'Equipe.
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенас покинет клуб в случае перехода Матвея Сафонова из «Краснодара». Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, 22-летний испанец не согласен на роль третьего вратаря и хочет получать больше игрового времени. После прихода Сафонова Тенас намерен уйти в аренду.
На данный момент в составе «ПСЖ» числятся пять вратарей: Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас, Арнау Тенас, Серхио Рико и Александр Летелье. При это у Наваса, Рико и Летелье истекающие контракты и они, вероятно, покинут клуб ближайшим летом в качестве свободных агентов.
Контракт Тенаса рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне он провел за «ПСЖ» шесть матчей, в которых пропустил семь мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Также сообщается, что спортивный директор парижан Луис Кампос давно следил за Сафоновым и рассматривал возможность его подписания в «Сельту» несколько лет назад.
Переговоры между «ПСЖ» и «Краснодаром» по Сафонову находятся на финальной стадии. Ожидается, что парижане заплатят за 25-летнего вратаря сборной России 20 млн евро.
Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В этом сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.