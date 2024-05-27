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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании Мбаппе

«Реал» объявит о подписании Мбаппе после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, сообщает Sport.es.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, мадридский «Реал» хочет объявить о подписании контракта с 25-летним нападающим после финального матча Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня на «Уэмбли». В нем «Реал» встретится дортмундской «Боруссией».

10 мая Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в «Реале».

Мбаппе перешел в «ПCЖ» из «Монако» в 2017 году за €180 млн. За семь лет в Париже он провел за клуб 307 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 результативных передач.

Вместе с парижанами Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги.

Ранее стало известно, что французский нападающий купил особняк в Мадриде за €18 млн. Сообщается, что Мбаппе купил дом в районе Ла Моралеха, а договор купли-продажи заключили во вторник, 22 мая. По соседству с новым жильем футболиста находится дом актера Ричарда Гира, а напротив — дом экс-защитника «сливочных» Серхио Рамоса, который сейчас выступает за «Севилью».

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