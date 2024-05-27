Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании Мбаппе

По информации источника, мадридский «Реал» хочет объявить о подписании контракта с 25-летним нападающим после финального матча Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня на «Уэмбли». В нем «Реал» встретится дортмундской «Боруссией».

10 мая Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в «Реале».

Мбаппе перешел в «ПCЖ» из «Монако» в 2017 году за €180 млн. За семь лет в Париже он провел за клуб 307 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 результативных передач.

Вместе с парижанами Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги.