Грилиш чуть не выпал из автобуса на чемпионском параде: видео
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш дважды едва не выпал из автобуса команды во время чемпионского парада.
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш дважды едва не выпал из автобуса команды во время чемпионского парада.
Грилиш бурно отмечал чемпионство «горожан», стоя на краю верхнего этажа автобуса. В первом случае от падения его спас Жереми Доку, а во втором — Родри.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к болельщикам на параде.
«Мы счастливы. Это большое достижение, поэтому мы снова здесь. Даже я сам не ожидал, что останусь на восемь лет. Все идет хорошо. Это победа выглядит как рутина, но это не рутина. Мы вернемся. В следующем сезоне мы возьмем Кубок Англии», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Ранее «Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в финальном мачте Кубка Англии со счетом 1:2.
«Манчестер Сити» выиграл Английскую Премьер-лигу в 10-й раз, команда стала победителем в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24. Клуб из Манчестера стал первым в истории, выигравшим АПЛ четыре раза подряд.
Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером сезона. Испанский специалист возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года.
Полузащитник «горожан» Фил Фоден стал лучшим футболистом сезона. 23-летний Фоден в минувшем сезоне АПЛ забил 17 мячей в 34 матчах. Игроки «Манчестер Сити» выиграли приз лучшему футболисту АПЛ пятый сезон подряд. Ранее награду получали Кевин де Брейне (2019/20 и 2021/22), Рубен Диас (2020/21) и Эрлинг Холанд (2022/23).