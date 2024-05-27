Грилиш чуть не выпал из автобуса на чемпионском параде: видео

«Мы счастливы. Это большое достижение, поэтому мы снова здесь. Даже я сам не ожидал, что останусь на восемь лет. Все идет хорошо. Это победа выглядит как рутина, но это не рутина. Мы вернемся. В следующем сезоне мы возьмем Кубок Англии», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.