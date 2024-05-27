Хави: Наша работа в «Барселоне» была недостаточно оценена

«У меня такое ощущение, что мы проделали эту работу во время землетрясения. У нас никогда не было спокойствия. Я просил стабильности, но этого не было. Думаю, что наша работа недостаточно оценена. Я занял пост, когда команда была на девятом месте, а закончил сезон на втором месте и выиграл чемпионат в прошлом сезоне», — приводит слова Хави Barça Universal в одной из соцсетей.