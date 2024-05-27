Хави: Наша работа в «Барселоне» была недостаточно оценена
Бывший главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что работу его тренерского штаба недостаточно оценили.
Бывший главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что работу его тренерского штаба недостаточно оценили.
«У меня такое ощущение, что мы проделали эту работу во время землетрясения. У нас никогда не было спокойствия. Я просил стабильности, но этого не было. Думаю, что наша работа недостаточно оценена. Я занял пост, когда команда была на девятом месте, а закончил сезон на втором месте и выиграл чемпионат в прошлом сезоне», — приводит слова Хави Barça Universal в одной из соцсетей.
24 мая «Барселона» объявила о том, что Хави покинет клуб по окончании сезона.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда провела 141 матч, в которых одержала 89 побед при 23 ничьих и 29 поражениях. В сезоне-2022/23 Хави выиграл с каталонцами Ла Лигу и Суперкубок Испании. В сентябре 2023 года «Барселона» продлила контракт с 44-летним специалистом до конца сезона-2024/25.
В минувшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте, отстав от лидирующего «Реала» на 10 очков.
По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером команды станет бывший наставник «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.