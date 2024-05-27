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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави: Наша работа в «Барселоне» была недостаточно оценена

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что работу его тренерского штаба недостаточно оценили.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Барселоны"

«У меня такое ощущение, что мы проделали эту работу во время землетрясения. У нас никогда не было спокойствия. Я просил стабильности, но этого не было. Думаю, что наша работа недостаточно оценена. Я занял пост, когда команда была на девятом месте, а закончил сезон на втором месте и выиграл чемпионат в прошлом сезоне», — приводит слова Хави Barça Universal в одной из соцсетей.

24 мая «Барселона» объявила о том, что Хави покинет клуб по окончании сезона.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда провела 141 матч, в которых одержала 89 побед при 23 ничьих и 29 поражениях. В сезоне-2022/23 Хави выиграл с каталонцами Ла Лигу и Суперкубок Испании. В сентябре 2023 года «Барселона» продлила контракт с 44-летним специалистом до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте, отстав от лидирующего «Реала» на 10 очков.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером команды станет бывший наставник «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

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