Лионель Месси снялся в промо-ролике фильма «Плохие парни 4»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси принял участие в съемке короткого промо-ролика к фильму «Плохие парни 4», главные роли в котором сыграют Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Видео актеры выложили в своей социальной сети.

Съемка состоялась на юге Флориды. На видео один из актеров готовится нанести удар, как вдруг появляется Месси и отправляет мяч точно в камеру.

Мировая премьера четвертой части кинофраншизы назначена на 7 июня 2024 года. Комедийный боевик «Плохие парни» вышел на экраны в 1995 году. Вторая часть — в 2003 году. В 2020 году под названием «Плохие парни навсегда» была представлена третья часть серии.

В российских кинотеатрах официально киноленту показывать не будут, так как в 2022 году компания Sony Pictures, в состав которой входит снявшая фильм Columbia Pictures Corporation, остановила работу в стране.