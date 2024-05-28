Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барселоны»

По информации источника, процедура расторжения контракта с 44-летним специалистом произойдет сегодня. Хави готов отказаться от неустойки, если руководство каталонского клуба в полном объеме выплатит компенсацию за увольнение всеми восьми членам его тренерского штаба. Общая сумма компенсации не превышает трех миллионов евро.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда провела 141 матч, в которых одержала 89 побед при 23 ничьих и 29 поражениях. В сезоне-2022/23 Хави выиграл с каталонцами Ла Лигу и Суперкубок Испании. Об его увольнении стало известно в пятницу, 24 мая.