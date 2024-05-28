Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барселоны»
Бывший главный тренер «Барселоны» Хави готов простить каталонскому клубу причитающиеся ему за увольнение 12 млн евро. Об этом сообщает As.
Бывший главный тренер «Барселоны» Хави готов простить каталонскому клубу причитающиеся ему за увольнение 12 млн евро. Об этом сообщает As.
По информации источника, процедура расторжения контракта с 44-летним специалистом произойдет сегодня. Хави готов отказаться от неустойки, если руководство каталонского клуба в полном объеме выплатит компенсацию за увольнение всеми восьми членам его тренерского штаба. Общая сумма компенсации не превышает трех миллионов евро.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда провела 141 матч, в которых одержала 89 побед при 23 ничьих и 29 поражениях. В сезоне-2022/23 Хави выиграл с каталонцами Ла Лигу и Суперкубок Испании. Об его увольнении стало известно в пятницу, 24 мая.
Ранее сообщалось, что новым тренером «Барселоны» станет бывший наставник «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик. Подписание контракта должно состояться в среду, 29 мая.