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09:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави готов простить каталонскому клубу причитающиеся ему за увольнение 12 млн евро. Об этом сообщает As.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Барселоны"

По информации источника, процедура расторжения контракта с 44-летним специалистом произойдет сегодня. Хави готов отказаться от неустойки, если руководство каталонского клуба в полном объеме выплатит компенсацию за увольнение всеми восьми членам его тренерского штаба. Общая сумма компенсации не превышает трех миллионов евро.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда провела 141 матч, в которых одержала 89 побед при 23 ничьих и 29 поражениях. В сезоне-2022/23 Хави выиграл с каталонцами Ла Лигу и Суперкубок Испании. Об его увольнении стало известно в пятницу, 24 мая.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Барселоны» станет бывший наставник «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик. Подписание контракта должно состояться в среду, 29 мая.

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