Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

— «Золотой мяч» наверняка выиграет кто-то из «Реала». Винисиус, Беллингем и Кроос — фавориты. Я бы хотел, чтобы награда досталась Тони, он мой друг, — сказал Модрич.

Накануне портал Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Первое место в нем занимает вингер «Реала» Винисиус Жуниор, второй — полузащитник мадридцев Джуд Беллингем. Тройку замыкает нападающий Килиан Мбаппе, который в ближайшее время также станет игроком «Реала». Тони Кроос занимает шестую строчку.

Модрич выигрывал «Золотой мяч» в 2018 году. Он стал первым игроком, кому удалось прервать гегемонию Роналду и Месси, выигрывавших эту награду на протяжении десяти лет подряд.

На прошлой недели Тони Кроос объявил о завершении карьеры в 34 года. Последним турнирном для него станет домашний Евро-2024. В этом сезоне Кроос провел 47 матчей, в которых забил один мяч и сделал девять результативных передач.