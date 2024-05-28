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09:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о будущем обладателе «Золотого мяча». Об этом сообщает COPE.

Реал
Источник: AP 2023

— «Золотой мяч» наверняка выиграет кто-то из «Реала». Винисиус, Беллингем и Кроос — фавориты. Я бы хотел, чтобы награда досталась Тони, он мой друг, — сказал Модрич.

Накануне портал Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Первое место в нем занимает вингер «Реала» Винисиус Жуниор, второй — полузащитник мадридцев Джуд Беллингем. Тройку замыкает нападающий Килиан Мбаппе, который в ближайшее время также станет игроком «Реала». Тони Кроос занимает шестую строчку.

Модрич выигрывал «Золотой мяч» в 2018 году. Он стал первым игроком, кому удалось прервать гегемонию Роналду и Месси, выигрывавших эту награду на протяжении десяти лет подряд.

На прошлой недели Тони Кроос объявил о завершении карьеры в 34 года. Последним турнирном для него станет домашний Евро-2024. В этом сезоне Кроос провел 47 матчей, в которых забил один мяч и сделал девять результативных передач.

После решения Крооса завершить карьеру 38-летний Модрич решил остаться в «королевском» клубе еще на один сезон. В этом сезоне хорват провел 45 матчей, в которых забил два мяча и сделал восемь результативных передач.

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