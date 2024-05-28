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09:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Киммих не перейдет в «Барселону» из-за финансовых условий

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих отклонил предложение «Барселоны», сообщает Diario Sport.

Барселона
Бавария
Источник: AP 2023

По информации источника, переговоры между каталонским клубом и футболистом остановлены. 29-летнего полузащитника не устроили финансовые условия, предложенные «Барселоной». В «Баварии» Киммих получает €19,5 млн в год, сине-гранатовые не могут предложить ему такую сумму.

Отмечается, что бывший главный тренер «Барселоны» Хави хотел видеть полузащитника в команде. Хави возглавил каталонский клуб в ноябре 2021 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/23 выиграла Ла Лигу и Суперкубок Испании. Об его увольнении стало известно в пятницу, 24 мая.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Барселоны» станет бывший наставник «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик. Подписание контракта должно состояться в среду, 29 мая.

Йозуа Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В минувшем сезоне он провел за команду 43 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал десять результативных передач. Контракт полузащитника с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее портал Transfermarkt назвал самых подорожавших и самых подешевевших футболистов после весеннего обновления стоимости в 2024 году. Киммих стал подешевевшим футболистом. Он потерял в стоимости €15 млн и теперь стоит €60 млн. За ним расположились 19 игроков, которые потеряли по €10 млн.


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