Самолет с игроками «Кадиса» совершил экстренную посадку: видео

Как сообщает Marca, через десять минут после взлета у самолета возникла проблема с одним из двигателей и командир экипажа объявил о необходимости совершить экстренную посадку в аэропорту Севильи. Футболисты «Кадиса» отправились в Сальвадор, чтобы сыграть товарищеский матч и принять участие в мероприятиях в честь бывшего футболиста команды Махико Гонсалеса.

«Мы думали, что умрем, это приходило нам в голову. Заметили небольшой взрыв, и экипаж немного занервничал. У нас были проблемы с двигателем, и они сказали нам, что мы экстренно садимся. К счастью, с нами все в порядке», — сказал полузащитник «Кадиса» Алекс Фернандес.

Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно отметил, что невозможно было сразу организовать другой рейс, так как игроки были в шоковом состоянии.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Кадис» занял 18-е место в турнирной таблице. Клуб не сохранил прописку в Примере и следующий сезон начнет в Сегунде. «Кадис» выступал в элите испанского футбола на протяжении четырех последних сезонов.