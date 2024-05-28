Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.05
Севилья
Барселона
26.05
Сельта
Валенсия
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
26.05
Хетафе
Мальорка
25.05
Реал
Бетис
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
25.05
Альмерия
Кадис
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Самолет с игроками «Кадиса» совершил экстренную посадку: видео

Самолет выполнявший рейс в Сальвадор с футболистами «Кадиса» на борту совершил экстренную посадку в Севилье из-за проблем с двигателем, сообщает пресс-служба клуба.

КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь

Как сообщает Marca, через десять минут после взлета у самолета возникла проблема с одним из двигателей и командир экипажа объявил о необходимости совершить экстренную посадку в аэропорту Севильи. Футболисты «Кадиса» отправились в Сальвадор, чтобы сыграть товарищеский матч и принять участие в мероприятиях в честь бывшего футболиста команды Махико Гонсалеса.

«Мы думали, что умрем, это приходило нам в голову. Заметили небольшой взрыв, и экипаж немного занервничал. У нас были проблемы с двигателем, и они сказали нам, что мы экстренно садимся. К счастью, с нами все в порядке», — сказал полузащитник «Кадиса» Алекс Фернандес.

Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно отметил, что невозможно было сразу организовать другой рейс, так как игроки были в шоковом состоянии.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Кадис» занял 18-е место в турнирной таблице. Клуб не сохранил прописку в Примере и следующий сезон начнет в Сегунде. «Кадис» выступал в элите испанского футбола на протяжении четырех последних сезонов.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является главным кандидатом на то, чтобы возглавить «Кадис». В январе «Кадис» отправил в отставку главного тренера Серхио Гонсалеса, который тренировал команду на протяжении двух лет.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь