Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Лутон Таун
Фулхэм
19.05
Кристал Пэлас
Астон Вилла
19.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19.05
Челси
Борнмут
19.05
Бернли
Ноттингем Форест
19.05
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
19.05
Арсенал
Эвертон
19.05
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» возглавит главный тренер «Лестера» Энцо Мареска

Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска в ближайшее время возглавит лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Челси
ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, лондонцы согласовали с 44-летним итальянцем долгосрочный контракт. Он будет рассчитан до конца сезона-2028/29 с опцией продления еще на один год. «Лестер» получит за уход Марески компенсацию в размере 10 млн фунтов.

«Челси» официально объявит о назначении Энцо Марески в ближайшие часы. Ранее сообщалось, что руководство «синих» рассматривали на эту должность Томаса Франка («Брентфорд»), Кирана Маккенну («Ипсвич»), Себастьяна Хенесса («Штуттгарт») и Мичела («Жирона»).

На прошлой неделе «Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино, который возглавил лондонский клуб в мае 2023 года. Под его руководством «Челси» занял шестое место в АПЛ и квалифицировался в Лигу конференций.

В июне 2023 года Мареска возглавил «Лестер», с которым выиграл в Чемпионшип и спустя год после вылета вернул клуб в АПЛ. Также итальянец успел поработать с «Пармой» в Серии Б. В сезоне-2022/23 Мареска был одним из ассистентов Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и помог «горожанам» оформить требл.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь