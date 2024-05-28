«Челси» возглавит главный тренер «Лестера» Энцо Мареска
Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска в ближайшее время возглавит лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска в ближайшее время возглавит лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, лондонцы согласовали с 44-летним итальянцем долгосрочный контракт. Он будет рассчитан до конца сезона-2028/29 с опцией продления еще на один год. «Лестер» получит за уход Марески компенсацию в размере 10 млн фунтов.
«Челси» официально объявит о назначении Энцо Марески в ближайшие часы. Ранее сообщалось, что руководство «синих» рассматривали на эту должность Томаса Франка («Брентфорд»), Кирана Маккенну («Ипсвич»), Себастьяна Хенесса («Штуттгарт») и Мичела («Жирона»).
На прошлой неделе «Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино, который возглавил лондонский клуб в мае 2023 года. Под его руководством «Челси» занял шестое место в АПЛ и квалифицировался в Лигу конференций.
В июне 2023 года Мареска возглавил «Лестер», с которым выиграл в Чемпионшип и спустя год после вылета вернул клуб в АПЛ. Также итальянец успел поработать с «Пармой» в Серии Б. В сезоне-2022/23 Мареска был одним из ассистентов Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и помог «горожанам» оформить требл.