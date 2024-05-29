Клопп расплакался на прощальном вечере с фанатами «Ливерпуля»

Клуб организовал в городе специальное прощальное мероприятие, которое прошло на главной площадке города «Ливерпуль Арене». Мероприятие посетили более 11 тыс. болельщиков «Ливерпуля».

Подводя итоги своей девятилетней работы в клубе, Клопп заявил, что переход в «Ливерпуль» был его вторым лучшим решением в жизни после женитьбы на своей супруге Улле в 2005 году. После этого болельщики начали скандировать имя Клоппа, растрогав 56-летнего специалиста до слез.

Прощание с Клоппом завершилось необычным оперным исполнением гимна «Ливерпуля» You'll Never Walk Alone.

Юрген Клопп возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.