«ПСЖ» отказался платить зарплату Мбаппе из-за перехода в «Реал»

По информации источника, «ПСЖ» должен 25-летнему французу в общей сложности 80 млн евро в виде зарплаты и бонусов. Отмечается, что парижский клуб не выплатил зарплату Мбаппе за апрель и не перечислил обещанную большую премию звездному футболисту в феврале.

Аль-Хелаифи убежден, что эти выплаты должен на себя взять «Реал», так как Мбаппе уходит из «ПСЖ» бесплатно в качестве свободного агента. Президент мадридского клуба Флорентино Перес отказался брать на себя финансовые обязательства парижан перед игроком. Мбаппе уже привлек юристов для разрешения данной ситуации.

10 мая Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Ожидается, что звездный нападающий продолжит карьеру в «Реале» и подпишет с мадридским клубом пятилетний контракт.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. Он провел за парижан 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. За семь лет Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.