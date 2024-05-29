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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Захаряна помог «Реал Сосьедад» обыграть «Токио Верди»

«Реал Сосьедад» обыграл «Токио Верди» (2:0) в товарищеском матче, который прошел в Японии.

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В концовке первого тайма забитым мячом отметился защитник «Сосьедада» Урко Гонсалес. На 68-й минуте на поле появился российский полузащитник Арсен Захарян, который на первой добавленной минуте установил окончательный счет матча.

В преддверии матча «Реал Сосьедад» провел презентацию домашней формы на будущий сезон, в которой вместе с Захаряном приняли участие полузащитник Беньят Туррьентес и капитан команды Микель Оярсабаль.

Из Токио Захарян отправится на учебно‑тренировочный сбор сборной России, который стартует в Новогорске 1 июня. 7 июня национальная команда в Минске сыграет против национальной команды Беларуси.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. В дебютном сезоне 21-летний россиянин провел за испанский клуб 40 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

«Реал Сосьедад» завершил чемпионат Испании на шестом месте и в следующем сезоне примет участие в Лиге Европы.

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