Кузяев вошел в число претендентов на лучший гол сезона в Лиге 1

Источник: http://www.hac-foot.com/

Мяч был забит во втором туре Лиги 1 в домашней игре против «Бреста» (1:2) и стал для россиянина дебютным за французский клуб.

Также на лучший гол сезона претендуют Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Мохамед Мостафа («Нант»), Ламин Камара («Метц»), Кан Ин Ли («ПСЖ»), Камори Думбия («Реймс»), Андре Айю («Гавр»), Эдон Жегрова («Лилль») и Тежи Саванье («Монпелье»).

Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне 31-летний россиянин провел за французский клуб 33 матча, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи. Действующий контракт Кузяева с «Гавром» будет действовать еще один сезон.