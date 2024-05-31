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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «Барселоны» оправдан по делу Негрейры

Жоан Лапорта освобожден от уголовной ответственности.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

В период с 2001 по 2018 года бывший вице-президент судейского комитета Испании Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от сине-гранатовых в общей сложности 7,5 млн евро за консультационные услуги. Компания Негрейры перед матчами передавала в офис клуба конверты, в которых были письменные отчеты и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

Как сообщает испанское издание AS, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также члены правления клуба с 2003 по 2010 год освобождены от уголовной ответственности по делу о взяточничестве при выплатах Хосе Негрейре, который на протяжении нескольких лет работал в Королевской федерации футбола Испании.

Изначально судья по делу Негрейры постановил привлечь к уголовной ответственности нынешнего президента клуба Жоана Лапорту и всех руководителей, входивших в состав совета директоров в период с 15 июня 2003 года по 30 июня 2010 года, во время первого срока Лапорты.

24 мая суд Барселоны аннулировал обвинение во взяточничестве в отношении «Барселоны» и ее руководителей по делу Негрейры, согласившись с доводами прокуратуры. Напомним, антикоррупционная прокуратура обжаловала обвинительное заключение по делу Негрейры в отношении Лапорты, придя к выводу, что срок давности его возможных преступлений истекает в июле 2020 года, и он не несет ответственности за выплаты, произведенные сменившими его президентами.

Расследование по делу Негрейры продолжается, все обвинения с «Барселоны» и бывшего вице-президента технического комитета судей не сняты.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место в Ла Лиге. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».

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