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11:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин: Меня все устраивает в «Монако», я стал здесь лидером

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном уходе из французского клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Монако"

«Меня все полностью устраивает в “Монако”. Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым.

Слуцкий советовал переходить в “Челси”, а не в “Монако”? Нет, Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал “Монако” — и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с “Челси” происходит. Значит, все правильно сделал», — сказал Головин.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 млн евро. За шесть лет россиянин провел за монегасков 203 матча, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.

В минувшем сезоне «Монако» выиграл серебряные медали чемпионата Франции. Головин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Болельщики «Монако» четырежды признавали 28-летнего россиянина лучшим игроком месяца — в сентябре, октябре, ноябре и апреле.

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