Головин: Меня все устраивает в «Монако», я стал здесь лидером

«Меня все полностью устраивает в “Монако”. Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым.



Слуцкий советовал переходить в “Челси”, а не в “Монако”? Нет, Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал “Монако” — и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с “Челси” происходит. Значит, все правильно сделал», — сказал Головин.