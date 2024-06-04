Головин: Меня все устраивает в «Монако», я стал здесь лидером
Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном уходе из французского клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном уходе из французского клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Меня все полностью устраивает в “Монако”. Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым.
Слуцкий советовал переходить в “Челси”, а не в “Монако”? Нет, Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал “Монако” — и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с “Челси” происходит. Значит, все правильно сделал», — сказал Головин.
Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 млн евро. За шесть лет россиянин провел за монегасков 203 матча, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.
В минувшем сезоне «Монако» выиграл серебряные медали чемпионата Франции. Головин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Болельщики «Монако» четырежды признавали 28-летнего россиянина лучшим игроком месяца — в сентябре, октябре, ноябре и апреле.