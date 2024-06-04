«Венеция» объявила об уходе из клуба Дениса Черышева

Как заявил генеральный секретарь итальянского клуба Давиде Брендолин, российский полузащитник Денис Черышев покинул «Венецию» в связи с истечением срока действия контракта. В минувшем сезоне 33‑летний россиянин провел за команду 10 матчей.

2 июня «Венеция» обыграла «Кремонезе» в ответном матче финала плей-офф за выход в Серию А (0:0, 1:0). Команду тренирует экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли. Ранее в высший футбольный дивизион Италии поднялись победительница Серии Б «Парма» и клуб, занявший второе место в турнире — «Комо».

Черышев играл за итальянский клуб с лета 2022 года. Также Денис выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». На счету футболиста 33 матча за сборную России, в которых забил 12 мячей, четыре из которых — на домашнем чемпионате мира 2018 года.