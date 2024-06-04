«Венеция» объявила об уходе из клуба Дениса Черышева
Российский футболист покинул клуб, завоевавший путевку в Серию А на следующий сезон.
Российский футболист покинул клуб, завоевавший путевку в Серию А на следующий сезон.
Как заявил генеральный секретарь итальянского клуба Давиде Брендолин, российский полузащитник Денис Черышев покинул «Венецию» в связи с истечением срока действия контракта. В минувшем сезоне 33‑летний россиянин провел за команду 10 матчей.
2 июня «Венеция» обыграла «Кремонезе» в ответном матче финала плей-офф за выход в Серию А (0:0, 1:0). Команду тренирует экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли. Ранее в высший футбольный дивизион Италии поднялись победительница Серии Б «Парма» и клуб, занявший второе место в турнире — «Комо».
Черышев играл за итальянский клуб с лета 2022 года. Также Денис выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». На счету футболиста 33 матча за сборную России, в которых забил 12 мячей, четыре из которых — на домашнем чемпионате мира 2018 года.
Денис — сын известного в прошлом нападающего Дмитрия Черышева, игравшего за московское «Динамо», нижегородский «Локомотив» и несколько испанских клубов. Дмитрий Черышев с января 2024 года возглавляет «Шинник». В недавнем интервью отец не исключил того, что Денис Черышев может присоединиться к выступающей в Первой лиге ярославской команде.