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13:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Венеция» объявила об уходе из клуба Дениса Черышева

Российский футболист покинул клуб, завоевавший путевку в Серию А на следующий сезон.

ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: ФК "Венеция"

Как заявил генеральный секретарь итальянского клуба Давиде Брендолин, российский полузащитник Денис Черышев покинул «Венецию» в связи с истечением срока действия контракта. В минувшем сезоне 33‑летний россиянин провел за команду 10 матчей.

2 июня «Венеция» обыграла «Кремонезе» в ответном матче финала плей-офф за выход в Серию А (0:0, 1:0). Команду тренирует экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли. Ранее в высший футбольный дивизион Италии поднялись победительница Серии Б «Парма» и клуб, занявший второе место в турнире — «Комо».

Черышев играл за итальянский клуб с лета 2022 года. Также Денис выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». На счету футболиста 33 матча за сборную России, в которых забил 12 мячей, четыре из которых — на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Денис — сын известного в прошлом нападающего Дмитрия Черышева, игравшего за московское «Динамо», нижегородский «Локомотив» и несколько испанских клубов. Дмитрий Черышев с января 2024 года возглавляет «Шинник». В недавнем интервью отец не исключил того, что Денис Черышев может присоединиться к выступающей в Первой лиге ярославской команде.

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