Игрока «Вест Хэма» могут пожизненно дисквалифицировать за ставки

В конце мая FA предъявила 26-летнему бразильцу обвинения в нарушении правил, связанных с игрой на ставках. По мнению ассоциации, Пакета намеренно получал желтые карточки как минимум в четырех матчах АПЛ в период с ноября 2022 года по август 2023 года. В обвинительном заключении содержится рекомендация пожизненно дисквалифицировать футболиста, если он будет признан виновным в нарушениях.

Отмечается, что информацию о необычных ставках получила букмекерская контора Betway, которая является титульным спонсором «Вест Хэма». Букмекер обнаружил подозрительную активность на родном острове футболиста в Бразилии, где около 60 человек поставили на то, что Пакета получит желтую карточку в матче против «Астон Виллы» в марте 2023 года. Суммарный выигрыш по этим ставкам превысил 100 тыс. фунтов (11,5 млн рублей).

Пакета отрицает все обвинения и сообщил, что сотрудничал на каждом этапе расследования, предоставляя FA всю возможную информацию. Адвокатам футболиста было предоставлено время для официального ответа на обвинения.

Лукас Пакета перешел в «Вест Хэм» в августе 2022 года из «Лиона» за 43 млн евро. На его счету 84 матча за «молотобойцев», в которых он забил 13 мячей и сделал 14 результативных передач. В сезоне-2022/23 он помог клубу одержать победу в Лиге конференций.