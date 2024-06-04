Игрока «Вест Хэма» могут пожизненно дисквалифицировать за ставки
Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена пожизненно дисквалифицировать полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Об этом сообщает The Sun.
Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена пожизненно дисквалифицировать полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Об этом сообщает The Sun.
В конце мая FA предъявила 26-летнему бразильцу обвинения в нарушении правил, связанных с игрой на ставках. По мнению ассоциации, Пакета намеренно получал желтые карточки как минимум в четырех матчах АПЛ в период с ноября 2022 года по август 2023 года. В обвинительном заключении содержится рекомендация пожизненно дисквалифицировать футболиста, если он будет признан виновным в нарушениях.
Отмечается, что информацию о необычных ставках получила букмекерская контора Betway, которая является титульным спонсором «Вест Хэма». Букмекер обнаружил подозрительную активность на родном острове футболиста в Бразилии, где около 60 человек поставили на то, что Пакета получит желтую карточку в матче против «Астон Виллы» в марте 2023 года. Суммарный выигрыш по этим ставкам превысил 100 тыс. фунтов (11,5 млн рублей).
Пакета отрицает все обвинения и сообщил, что сотрудничал на каждом этапе расследования, предоставляя FA всю возможную информацию. Адвокатам футболиста было предоставлено время для официального ответа на обвинения.
Лукас Пакета перешел в «Вест Хэм» в августе 2022 года из «Лиона» за 43 млн евро. На его счету 84 матча за «молотобойцев», в которых он забил 13 мячей и сделал 14 результативных передач. В сезоне-2022/23 он помог клубу одержать победу в Лиге конференций.
Также на счету Пакета 44 матча за сборную Бразилии, в которых он забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи. В 2019 году с национальной командой он выигрывал Кубок Америки.