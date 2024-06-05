Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Сан-Марино
Словакия
Футбол. Сборные
20:00
Дания
Швеция
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Косово
Футбол. Сборные
21:30
Бельгия
Черногория
Футбол. Сборные
22:00
Франция
Люксембург
Футбол. Сборные
22:30
Испания
Андорра
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
2.06
Аталанта
Фиорентина
26.05
Фрозиноне
Удинезе
26.05
Верона
Интер
26.05
Лацио
Сассуоло
26.05
Эмполи
Рома
26.05
Аталанта
Торино
26.05
Наполи
Лечче
25.05
Милан
Салернитана
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Антонио Конте стал новым главным тренером «Наполи»

«Наполи» на своем официальном сайте объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до лета 2027 года.

— «Наполи» — это клуб мирового значения. Я счастлив и взволнован возможностью занять место на тренерском мостике команды. Я определенно могу обещать одно: сделаю все возможное для роста команды и клуба, — прокомментировал свое назначение Конте.

Последним местом работы Антонио Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023 года. Также он успел поработать в «Ювентусе», сборной Италии, «Челси», и «Интере». Итальянец четыре раза выигрывал Серию А, а также побеждал в чемпионате и Кубке Англии.

Конте станет пятым по счету тренером «Наполи» за последний год. В июле 2023 года клуб официально покинул Лучано Спаллетти, который привел неаполитанцев к первому за 33 года чемпионскому титулу. По ходу минувшего сезона «Наполи» возглавляли Руди Гарсия, Вальтер Маццарри и Франческо Кальцона. В итоге клуб завершил сезон на десятом месте в Серии А, что стало худшим результатом неаполитанцев с 2009 года.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь