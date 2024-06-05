Антонио Конте стал новым главным тренером «Наполи»

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до лета 2027 года.

— «Наполи» — это клуб мирового значения. Я счастлив и взволнован возможностью занять место на тренерском мостике команды. Я определенно могу обещать одно: сделаю все возможное для роста команды и клуба, — прокомментировал свое назначение Конте.

Последним местом работы Антонио Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023 года. Также он успел поработать в «Ювентусе», сборной Италии, «Челси», и «Интере». Итальянец четыре раза выигрывал Серию А, а также побеждал в чемпионате и Кубке Англии.