Нигматуллин считает, что Сафонов сможет показать себя в «ПСЖ»

Ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, все детали перехода с «Краснодаром» уже согласованы. Ожидается, то Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года, а «Краснодар» побьет рекорд продаж, получив за голкипера около 20 миллионов евро, включая дополнительные бонусы.

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА, и «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о шансах голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова проявить себя в «ПСЖ».

«От таких предложений не отказываются, это прекрасный шанс играть в одном из лучших клубов Европы. Пусть там серьезная конкуренция, но он самодостаточный вратарь, который может показать себя. Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас», — приводит слова Нигматуллина РИА Новости.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», за который он выступал с 2017 года. В минувшем сезоне вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.